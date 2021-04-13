Стали відомі ведучі премії 'Оскар-2021'

Ведучими церемонії вручення премії "Оскар-2021" стануть голлівудський актор Бред Пітт і актриса Зендая.

Про це стало відомо на сторінці організаторів заходу в Instagram у понеділок, 12 квітня. Також участь у церемонії вручення нагород візьмуть багато знаменитостей.

Так, на "Оскарі-2021" з'являться Холлі Беррі, Хоакін Фенікс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Різ Візерспун, Харрісон Форд. Їм належить вручати золоті статуетки лауреатам премії. Захід відбудеться у Лос-Анджелесі з 25 на 26 квітня.

Нагадаємо, раніше представники кіноакадемії опублікували шорт-лист. Він складається з дев'яти номінацій. Українська письменниця і кінорежисерка Ірина Цілик на своїй сторінці в Facebook заявила, що її фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" і кінострічка "Атлантида" Валентина Васяновича не потрапили у шорт-лист "Оскара", хоча раніше вони увійшли до довгого списку претендентів

15 березня оголосили повний список претендентів на американську премію "Оскар-2021". Ведучими церемонії будуть "Міс світу 2000" Пріянка Чопра і співак Нік Джонас.

"Оскар" – американська кінопремія, створена у 1929 році й традиційно вручається діячам кіномистецтва за їхній внесок у створення кінофільмів. Церемонія нагородження проводиться щорічно в Лос-Анджелесі, в театрі "Долбі", і транслюється в прямому ефірі в десятках країн світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент американської кіноакадемії Девід Рубін заявив, що цього року премія "Оскар" пройде в традиційному форматі, але через пандемію коронавірусу право на персональне відвідування шоу отримають тільки номінанти, їхні гості та ведучі.