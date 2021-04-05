Стали известны первые имена украинок, которых арестовали за голую фотосессию в Дубае

Некоторые модели, которых арестовали в Дубае за голую съемку на балконе отеля, из Украины. На групповом фото присутствуют 20-летние Яна и Диана, 19-летняя Дарья Хорунженко из Полтавы, а также Екатерина Кащенко и София Ткачук.

Как сообщает издание Daily Mail, все указанные украинские девушки разместили на своих страницах в социальных сетях видео и фото из Дубая.

Отмечается, что некоторых из них можно узнать по татуировкам. Модели нарушили законы ОАЭ о публичной порядочности. Им грозит до шести месяцев заключения и штраф в размере пять тысяч дирхамов (около 37 850 тысяч гривен).

По предварительной информации, всего из 40 задержанных было 11 украинок, в том числе из Киева, Жашкова, Запорожья.

Также стало известно, что инцидент с арестом молодых девушек может нанести ущерб отношениям между ОАЭ и Израилем, которые были официально закреплены 15 сентября 2020 года.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал подборку фото звезд, которые случайно обнажились на публике. Селебрити часто экспериментируют с эпатажными образами, чтобы разжечь интерес зрителей. Однако иногда платья спадают, рвутся или расстегиваются в самый ответственный момент под прицелом камер.