Стала известна причина смерти исполнителя хита ''Gangsta's Paradise'' Coolio: что убило звезду

28 сентября 2022 года американский рэпер Coolio (настоящее имя – Артис Леон Айви-младший) был обнаружен без сознания в квартире своего друга в Калифорнии. Врачи констатировали у знаменитости остановку сердца. Ему было 59 лет. Как стало известно, причиной смерти оказалась передозировка фентанилом. Кроме того, в организме мужчины обнаружили следы героина и метамфетамина.

Об этом сообщило издание The New York Times. Эксперты отметили, что тяжелая форма астмы в сочетании с длительным курением Артиса усугубили ситуацию. Кстати, в 2009 году селебрити признал себя виновным в хранении наркотиков и прошел реабилитационную программу. Однако спустя несколько лет вернулся к употреблению запрещенных веществ.

"На момент смерти рэпер страдал болезнью сердца и астмой. Он недавно употреблял фенциклидин или PCP", – говорится в отчете. Как вспоминают друзья, американец отправился в туалет и долгое время не покидал комнату. На просьбы открыть дверь не реагировал, потому товарищам пришлось выломать ее. Изначально близкие считали, что причина кончины мужчины – сердечный приступ.

Через месяц после смерти певца его дети сделали ожерелья с прахом отца, украсив кулоны персональными надписями. Они также планируют выпустить о папе несколько документальных кинолент. К слову, у Айви-младший 10 наследников.

Самыми известными хитами исполнителя, кроме "Gangsta's Paradise" считаются – "Fantastic Voyage", "1, 2, 3, 4", "C U When You Get There", "My soul", "Is This Me?", "Let’s Do It", "Island Hop".

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, 24 февраля 2023 года не стало родного брата легендарной певицы Мадонны. Энтони Чикконе скончался в возрасте 66 лет. У него были сложные отношения с родными, он долгое время боролся с алкоголизмом и жил на улице.

