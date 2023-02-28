''Ты посеял много важного'': Мадонна прокомментировала смерть брата и показала, как он выглядел в молодости

Легендарная певица Мадонна обратилась к умершему родственнику, которого не стало 24 февраля 2023 года. Американская исполнительница поблагодарила старшего брата за то, что он многому ее научил и познакомил сестру с творчеством гениальных писателей и музыкантов. Артистка поделилась воспоминаниями о нем.

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В своем Instagram 64-летняя вокалистка разместила черно-белую фотографию, на которой запечатлен молодой Энтони Чикконе. Мужчина скончался в возрасте 66 лет. У него были сложные отношения с родными, он долгое время боролся с алкоголизмом и был бездомным (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Спасибо, что поразил меня, когда я была девушкой, и познакомил меня с Чарли Паркером, Майлзом Дэвисом, буддизмом, даосизмом, Чарльзом Буковски, Ричардом Бротиганом, Джеком Керуаком. Ты посеял много важного", – написала Мадонна.

Как известно, у Энтони была непростая жизнь. Он не чувствовал поддержки со стороны родных, утверждая, что в их глазах он полный ноль и если бы покинул этот мир, близкие обнаружили бы его исчезновение спустя полгода. "Я в их глазах ноль, а не человек. Если бы я замерз до смерти, моя семья, вероятно, не знала бы об этом и, возможно, задумалась бы о моем исчезновении месяцев через шесть. Мой отец был бы очень рад, если бы я умер от переохлаждения, тогда бы ему больше не пришлось лишний раз переживать", – заявлял он в 2011 году.

Официальная причина смерти Чикконе пока не сообщается. Накануне он отказался от поддержки, которую ему предлагали в реабилитационном учреждении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Мадонна отчитала поклонников за критику в ее адрес из-за многочисленных пластических операций. Легенда призвала сосредоточиться на себе и начать уважать амбициозных и трудолюбивых женщин, которые всего добились своим трудом.

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