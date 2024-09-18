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Блог | Монгольские шаманы работают на Шольца
Der Spiegel со слов хорошего русского недавно сообщил новость, в которой не уверены ни это издание, ни этот русский, ни его источники: путин мог в тыве или Монголии посовещаться с местными шаманами относительно применения ядерного оружия.
То есть какие ещё могут быть Таурусы, если путин относится к возможности собственной ядерной атаки настолько серьёзно, что уже даже консультируется с шаманами?!
Месседж — Шольцу. Или от Шольца.
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