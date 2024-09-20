Стал 'зетником' после смерти: как Кремль использует Сергея Бодрова для пропаганды войны и почему Роднянский его защищает

Ровно 22 года назад, а именно 20 сентября 2002 года погиб российский актер Сергей Бодров. Тогда главной звезде серии фильмов "Брат", исполнившего роль Данилы Багрова, было всего 30 лет. Несмотря на то, что знаменитости уже давно нет в живых, оккупанты все еще взывают к образу актера в популярной киноленте.

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Захватчики делают это в целях пропаганды, изображая не только Багрова, но и самого Бодрова как Z-патриота. В частности, в начале полномасштабного вторжения россияне извращали слова актера о войне, вырвав их из контекста.

Весной 2022 года пропагандисты популяризировали высказывания кинематографиста о том, что следует поддерживать армию своего государства, даже когда она действует неправильно, а также известную фразу "Сила в правде", представив это зазомбированному народу под соусом имперских нарративов. Таким образом, рупоры Кремля извратили истинный смысл слов актера, который имел в виду совсем другое.

Тогда режиссер Александр Роднянский, который лично был знакомый с погибшей звездой, заверил – Бодров никогда не сказал бы ничего подобного. На самом деле актер говорил о войне в Чечне, что, по мнению режиссера, совсем другая ситуация.

"Это настолько подлая манипуляция. Во-первых, он говорил о Чеченской войне и это нельзя вырывать из контекста, – пояснил кинематографист. – Позиция интеллигента всегда в другом – она не в поддержке армии, а в поддержке собственной совести. А совесть отвечает за чувство страны и общества".

Кроме того, в одном из давних интервью Бодров отметил, что во время войны следует следить за своими высказываниями, а по окончании боевых действий нужно провести анализ, критиковать и стараться исправиться, чтобы не допускать ошибок в будущем.

Впрочем, этого россиянам было мало – они использовали образ персонажа Данила Багрова на открытках с символом "Z". На постере был изображен кадр из фильма "Брат" и написано "Я - Za", будто покойный Бодров поддерживает кровавую войну. Изображения использовали опальные пропагандисты, а некоторые пользователи сети были уверены в том, что их любимый персонаж поддержал бы так называемую "СВО".

Тем временем другие возразили – персонаж Бодрова был гораздо глубже и осудил бы действия Путина. Кроме того, использование фото погибшего актера в пропагандистских целях оппозиционные российские журналисты назвали цинизмом.

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