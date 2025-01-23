Стадион встретил аплодисментами. Режиссер 'Слуги народа' рассказал, какой кремлевский пропагандист помог ему показать во время войны фильм в России

Алексей Кирющенко, режиссер и сценарист проекта "Слуга народа", в главной роли которого снялся Владимир Зеленский, в то время – известный актер и продюсер, а ныне – президент Украины, впервые рассказал, как возил презентовать сериал в Россию. Событие произошло уже во время войны – летом 2019 года.

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По словам Алексея Кирющенко, его пригласил на фестиваль телевизионных фильмов россиянин Сергей Жигунов, который сейчас яростно поддерживает кремлевскую политику и снимает пропагандистский контент для российских телеканалов. В интервью OBOZ.UA украинский режиссер также признался, о чем рассказал Зеленскому, вернувшись из Сахалина.

"Когда Владимир Зеленский стал президентом, в 2019 году Жигунов позвал меня на Сахалин в жюри фестиваля, – рассказывает Кирющенко. – Президент говорит: "Давай, поезжай. "Слугу народа" там покажешь". Презентовали на стадионе четыре серии. А там, как известно, Путин – хубло (речь идет об эпизоде сериала, в котором якобы новоиспеченному президенту Голобородько предлагают выбрать дорогие часы. Премьер-министр Украины, роль которого играет актер Станислав Боклан, предлагает несколько именитых брендов на выбор и перечисляет их названия. Останавливается киногерой на часах швейцарского бренда Hublot (в произношении последняя буква опускается). Такие часы, вспоминает он, носит президент России Владимир Путин. – Ред.). Фильм встретили аплодисментами".

"И когда было закрытие фестиваля, там случилась какая-то техническая задержка, я воспользовался этим – акапельно дал в микрофон "Чорнобривці" (у меня первое образование – музыкальная драма), – продолжает Алексей Кирющенко. – После – очередь выстроилась из желающих пообщаться. И выяснилось, что губернатор там родом из Киева, мэр – из Харькова. И еще сто людей наших у власти. И я не слышал никаких возмущений по Украине, просто все плакали, обсуждая происходящее. Приехал, сказал президенту: "Крыма пока нет, а Сахалин присоединил".

Алексей Кирющенко говорит, что знаком с Сергеем Жигуновым очень давно, еще с тех пор, когда режиссировал сериал "Моя прекрасная няня", где российский актер сыграл главную роль. Однако добавляет, что после поездки на Сахалин не общался с ним ни разу: "С Жигуновым после этого нас жизнь не сводила больше вместе. Но насколько мне известно, у него жена имеет проукраинскую позицию, по крайней мере, в начале большой войны писала антивоенные посты в соцсетях. Ну а он очень сложный человек. Может тебя гладить, а повернешься – нож в спину воткнет. Хитрый, но, кстати, в работе это ему не очень помогает – у него почти все провалы. Он всегда остается должен. Такой вот как Шаталин – его герой в сериале".

Полное интервью с режиссером Алексеем Кирющенко читайте на OBOZ.UA здесь.

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