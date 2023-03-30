Молча поддерживает геноцид украинцев и поет о Борисполе оккупантам: как изменилась и где живет певица Елка

Украинская поп-певица Елка (настоящее имя – Елизавета Иванцив), которая завоевала любовь фанатов во время судейства в "Х-Факторе", выбрала молчаливую позицию относительно полномасштабного вторжения. Спустя 400 дней с начала войны артистка из Ужгорода не сделала ни одного заявления о преступлениях захватчиков. Более того, Лиза не считает грехом выступать перед россиянами, исполняя песни украинских композиторов.

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OBOZREVATEL хочет рассказать, как сложилась судьба предательницы Украины и где она живет. Поступки некогда любимой артистки вызывают ступор у ее бывших фанатов. Поклонники до сих пор удивлены, почему Иванцив выбрала сторону страны-агрессора (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Шоком для украинцев стало выступление Елки 30 апреля 2022 года в Сочи. На вечеринке вокалистка не постыдилась и исполнила трек "Прованс", в котором есть строчки о Борисполе. В сети гневно обсуждали концерт путинистки, заявляя, что больше никогда не хотят видеть Елизавету на территории Украины. Недавно она анонсировала новый концерт, который состоится 1 апреля в Москве.

Как известно, у исполнительницы есть две взрослые дочери – Валерия и Александра. Но Елка старается держать свою личную жизнь в секрете и крайне редко рассказывает о муже Сергее Астахове. В 2016 году она удалила все фотографии с любимым, однако никакой информации об их разводе не было.

Сразу после замужества Елизавета переехала жить к супругу в Хотьково, под одну крышу с его родителями. Семья Астахова жила бедно, а сам мужчина не имеет образования и постоянной работы. Иванцив вложила немало средств в дом родителей Сергея, поскольку они не могли себе позволить подобного.

Спустя некоторое время Елка приобрела огромный трехэтажный дом в Сергиеве Посаде. Пока певица разъезжала по гастролям, зарабатывая деньги на ремонт, Астахов контролировал процесс стройки особняка из красного кирпича площадью 500 м2. Дом оборудован смотровой площадкой, бассейном, тренажерным залом. Также на территории расположен гостевой домик и музыкальная студия. В период строительства и ремонта селебрити продолжала жить бок о бок с родителями партнера.

В своих социальных сетях артистка выставляет только премьеры песен и фрагменты с выступлений по России. Она гордится залами, которые собирает во время своих концертов, а гонорары тратит на отдых и путешествия.

OBOZREVATEL ранее рассказал, почему украинская телеведущая Регина Тодоренко до сих пор молчит о войне. Артистка предпочла предать Родину, но сохранить брак с российским вокалистом Владом Топаловым. Летом 2022 года селебрити родила второго ребенка.

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