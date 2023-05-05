'Спрятала речь в рукав': 13-летняя певица схитрила, чтобы на мировом фестивале пристыдить организаторов, допустивших россиянку

13-летняя украинская певица София Самолюк, отказавшаяся выступать на международном фестивале Sanremo Junior 2023 в Италии из-за участия россиян, рассказала, на какие хитрости пошла, чтобы пристыдить организаторов. О вовлечении в фестиваль участников из РФ юная артистка, как выяснилось, знала, но не подавала виду.

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Исполнительница хотела публично и со сцены заявить о сознательной позиции, а не тихо отказаться от участия. Об этом она рассказала в интервью "Сніданку з 1+1" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я специально делала вид, чтобы никто ничего не понял. Я принимала участие во всех репетициях. Все делала, как и все участники. Перед выходом я спрятала листок с речью себе в рукав пиджака. После разговора с организаторами, которые совсем не хотели ничего слушать. Когда мы подошли и сказали, что не должно так быть, не может Россия участвовать в мировом фестивале, нам сказали, что дети здесь ни при чем, музыка ни при чем. Просто идите и не мешайте", – поделилась юная вокалистка.

София Самолюк волновалась, что ее речь заметят и отберут или выключат микрофон во время выступления, однако этого не произошло. После отказа петь на одной сцене с артистами из страны-террористки, организаторы фестиваля даже не извинились перед украинцами.

"Ко мне подходило много участников и гостей из зала. Организаторы никак не отреагировали. Музыканты, все в зале были ошеломлены. Мне говорили очень много слов поддержки. Организаторы до сих пор ничего не сказали, никак не извинились. Совсем ничего", – рассказала певица.

На вопрос, жалеет ли школьница о своем поступке, она ответила отрицательно. По словам вокалистки, поддержка людей еще больше убедила ее в правильности принятого решения.

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