'Это фиаско': Полякова появилась в компании россиян и спровоцировала скандал. Фото

Украинская певица Оля Полякова нарвалась на хейт в сети из-за недавней фотографии с российской журналисткой и близкой подругой Никой Белоцерковской и российским оппозиционером Александром Невзоровым. Несмотря на то, что исполнительница посетила тайный благотворительный ужин, на котором были собраны средства для двух машин скорой помощи, фанаты "разнесли" ее за связь с "хорошими русскими".

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Кадром артистка поделилась в Instagram. На нем она предстала не только с деятелями из РФ, но и с украинским фотографом, судьей шоу "Топ-модель по-украински" Соней Плакидюк (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Вчера произошла тайна. Благотворительный ужин у Ники Белоцерковской по поводу выхода книги Александра Невзорова "Происхождение гениальности и фашизма". Собраны деньги на две кареты скорой помощи для парамедиков! Всем большое спасибо", – поделилась Полякова.

Однако не всем понравился жест вокалистки. Украинцы отметили, что не бывает "хороших русских". Фанаты попросили не тянуть в инфопространство уроженцев страны-агрессора и оставили гневные комментарии под постом.

"Хороших россиян не было и не будет! Запомните это навсегда!", "В то время, когда одна певица, Тина Кароль, удаляет свой клип, нечаянно узнав, что среди творцов есть люди с российскими паспортами, другая – радостно позирует на камеру и отдыхает в компании россиян", "Сборище идиотов", "Не понимаю, сколько можно тащить в наше инфопространство россиян", "С "хорошими русскими" фоткаться норм, когда уже второй год войны идет?", – негодуют украинцы.

Напомним, Ника Белоцерковская в начале полномасштабного вторжения приютила Полякову с детьми во Франции. Блогер в своих соцсетях освещала ситуацию в нашей стране и рассказывала о зверствах оккупантов на украинской земле. В июне 2022-го имущество девушки в России было арестовано.

Что касается Невзорова, в феврале прошлого года он заявил, что находится на стороне Украины. В июне того же года Александр вместе с супргой Лидией получил украинское гражданство. А в феврале 2023 года стало известно, что его приговорили к 8 годам колонии по уголовному делу о распространении информации про вооруженные силы РФ, которую российские власти называют "фейками".

Недавно OBOZREVATEL рассказал, что Тина Кароль угодила в скандал, выпустив клип на новую двуязычную песню "Honey & Мед", который сняли граждане России. На следующий день поп-дива приняла решение удалить ролик из сети. Свою работу знаменитость посвятила мужу.

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