'Спорт вне политики': российская блогер поддержала Усика и сразу об этом пожалела

Очередная "голубка мира", российская блогер-миллионница Виктория Боня поздравила украинского боксера Александра Усика с победой в реванше против британца Тайсона Фьюри. Россиянка, за которой в Instagram следят более 11 миллионов подписчиков, выставила stories прямо из Эр-Рияда, Саудовская Аравия, где накануне произошел поразительный бой.

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На видео спортсмен поднимает вверх саблю Ивана Мазепы XVII века. Боня также показала фото с поясом WBC, где довольно улыбается. "Поздравляю! Достойный бой, Усик защитил свой пояс, это достойно уважения", –написала блогер.

Однако не все разделили ее счастье – после этого россиянка столкнулась с волной хейта. "Нация доносчиков" сразу сообщила в прокуратуру о действиях звезды. Теперь инфлюэнсера проверят на факт спонсирования Вооруженных сил Украины. Поведение Бони ее же соотечественники называют "плевком в сторону России". "Очевидно, что такие действия – плевок в сторону России, всех наших спортсменов и участников "СВО". Не представляю, чтобы в годы Великой Отечественной войны кто-то из россиян поехал в другую страну, чтобы поддержать откровенного врага нашей страны и это бы осталось без последствий", – отреагировала на скандал директор российской Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Оправдание Бони не заставили себя ждать. По словам "любительницы бокса", в Саудовскую Аравию она прилетела не ради Усика, а просто из-за того, что интересуется спортом. Блогер заявила, что поддерживает Путина и свою страну. " Я, как никто другой, отбиваюсь от хейта, живя в Европе и даже в это сложное время растягиваю именно флаг своей страны – России! Ваши жалкие сделать из меня предателя родины просто неуместны. Я имею всего один паспорт и это паспорт России!" – говорится в посте россиянки, под которым она закрыла комментарии.

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