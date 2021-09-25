Шокировала всех судей: на 'Співають всі' пришла неожиданная конкурсантка. фото

В 5 выпуске музыкального шоу "Співають всі" на канале "Украина" перед сотней появилась участница, которая хорошо известна многим членам жюри. К этому времени женщина 25 лет сотрудничала со звездами за кулисами, поэтому они даже не догадывались о ее певческом таланте.

Конкурсантка пришла на шоу, чтобы сделать себе подарок, ведь всю жизнь мечтала о большой сцене. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

55-летняя Марина Левченко – концертный менеджер певицы Златы Огневич. Последний раз она выступала в 1993 году на конкурсе "Червона рута", однако операция на голосовых связках заставила ее вернуться за кулисы. Женщина выступила перед судьями с песней "Этот мир придуман не нами" Аллы Пугачевой и набрала 98 баллов. Судьи не сдерживали слез во время выступления.

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Она также призналась, что не заметила, как время пролетело так быстро, ведь у нее уже подрастают внуки. После скрытной карьеры в шоу-бизнесе артистка наконец нашла в себе силы двигаться вперед к мечте и стать певицей.

Через 30 лет Марина планирует встретить старость на собственной яхте с бокалом вкусного просекко. Тренер звездной "сотни" Наталья Могилевская заверила, что они с Владом Ямой будут танцевать для нее на борту.

OBOZREVATEL следил онлайн за трансляцией пятого выпуска шоу "Співають всі".