Спикер СБУ, которого называют крашем украинок, Артем Дехтяренко женился: что известно о его избраннице-телеведущей. Фото

Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, которого украинские женщины называют крашем, женился. Его избранницей стала телеведущая "24 Канала" Анастасия Норицина. Молодожены показали первые фото с церемонии росписи.

Кадры Дехтяренко разместил на личной странице в Facebook. Под ними он оставил трогательное признание в любви своей уже официальной жене.

"До сих пор я искал тебя всю жизнь, чтобы быть рядом с тобой остаток своей жизни. Вместе при любых обстоятельствах! И во время войны, и в день нашей Победы!" – обратился к любимой спикер СБУ.

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Роспись пары проходила в Министерстве юстиции Украины, где на торжестве присутствовал министр юстиции Денис Малюська.

Жених надел для церемонии военную форму, а его любимая выбрала для важного события роскошное платье-вышиванку, которое дополнила необычным букетом с символическими цветками хлопка.

Свадьба пары состоялась 14 октября – в день рождения Анастасии.

Что известно о жене спикера СБУ

Анастасия Норицина – ведущая прямых эфиров "24 Канала" и автор проекта "Лицемеры", где рассказывается о семьях так называемых "российских элит", которые жируют и наслаждаются жизнью во время полномасштабной войны. Также автор и ведущая аналитически-сатирической программы "Осторожно! ЗОМБОЯЩИК", где разбирает на молекулы российское телевидение с целью противодействовать дезинформации, разоблачать российские фейки, показывать, как манипулируют сознанием кремлевские пропагандисты.

Работала также на "Апостроф ТВ", где, вероятно, и познакомилась с будущим мужем.

Начинала свою телевизионную карьеру на пророссийском канале "112 Украина", однако уволилась оттуда менее чем через год работы в 2018-м из-за смены информационной политики канала (в эфире участились упоминания об "ОПЗЖ" и Викторе Медведчуке).

Что известно об Артеме Дехтяренко

Родился 2 ноября 1990 в городе Черновцы. Свою карьеру начинал в журналистике: сначала работал в издании "Коммерсант-Украина", позже – в онлайн-издании "Апостроф". Вероятно, именно благодаря последнему месту работы Артем, как мы уже отметили, и познакомился с любимой.

С 2016 по 2019 год Дехтяренко работал в пресс-службе Секретариата Кабинета Министров Украины и офисе премьер-министра Владимира Гройсмана. В 2019 году стал советником по медиа, коммуникации реформ и PR министра социальной политики Украины Юлии Соколовской.

Впоследствии работал в правительстве Дениса Шмыгаля. В частности, в Минздраве.

Как писал OBOZ.UA ранее, известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев в третий раз женится. Кинематографист, а с 2022 года еще и военнослужащий, сделал предложение своей любимой Марьяне Боцвинюк, на которое женщина ответила: "Да". Что известно о его любимой, а также о предыдущих отношениях – читайте по ссылке.

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