Предательница Украины Ани Лорак, которая после 16 месяцев войны продолжает делать вид, что на ее Родине ничего не происходит, отправила свою 12-летнюю дочь Софию к бывшему мужу на летние каникулы. Сама же она решила насладиться времяпровождением со своим любовником Исааком Виджраку в Испании. По-видимому, артистка перестала следить за собой, ведь ее внешний вид изменился до неузнаваемости.

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Бывшую украинскую звезду заметили на пляже в Пальма-де-Майорка. Об этом свидетельствуют кадры, которые разместили в Telegram-канале Harley Quinn. Каролина явно прибавила в весе и попыталась спрятать проблемные места за черным слитым купальником. Удивительно, но вокалистка отдыхала не на арендованном лежаке, а на небольшом полотенце, которое постелила на песок (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Куек и "творец позитивной кармы" Виджраку загорали на берегу и купались в Средиземном море. Испанец крепко держал за руку свою партнершу, которую едва ли "не смыло" волной.

Кроме того, приверженка кремлевского режима поделилась отпускным фото из Дубая. На нем Исаак обнимал свою любимую посреди пустыни. Пользователи сети высмеяли ее за "смысловой пост", вспомнили о беспилотниках и отметили, что Куек не может простить счастье ее бывшего супруга Мурата Налчаджиоглу. К слову, певица подписала кадр: "И после всего... Он просто обнял меня".

"Наша Каролиночка на херсонском пляже", "Спасибо за беспилотники", "Не знает, как к себе привлечь внимание", "Ответочка за свадьбу бывшего мужа", "Не может перенести счастье бывшего", "Очень смысловой пост, как всегда", "После всего, чего?", "До чего же странные ее выборы мужчин", "Лорчик про любовь снова и снова", "Ему нужна российская аудитория, за счет нее (Лорак, – ред.) он свое и получит, а потом бросит. Как и всегда!", – читаем комментарии под постом.

Как ранее рассказал OBOZREVATEL, экс-муж Ани Лорак сыграл свадьбу с 26-летней визажисткой из Киева. Торжественная церемония состоялась 3 июня под открытым небом. После бракосочетания пара отправилась в медовый месяц.

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