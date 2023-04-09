''Спасибо, друг'': Кислица, Минобороны, МВД и другие украинцы отреагировали на новый пост Стивена Кинга об Украине

Легендарный американский писатель Стивен Кинг, активно поддерживающий Украину после полномасштабного вторжения РФ, написал в соцсетях новый пост, в котором призвал общественность не прекращать поддерживать нашу страну и народ. "Король ужасов" также рекомендовал не слушать "умиротворителей", которые по факту хотят достигнуть "мира" путем капитуляции Украины.

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Трогательный, но вместе с тем мощный текст Кинг разместил у себя в Twitter. На него уже отреагировали украинцы, среди которых представитель Украины в ООН Сергей Кислица, а также аккаунты Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

"Держите Украину у себя в сердце и мыслях. Не поддерживайте умиротворителей, которые хотят оставить ее позади", – написал Кинг.

Украинские интернет-пользователи, для которых крайне важна поддержка такого легендарного человека, благодарили его в соцсетях за твердую позицию и приглашали в Украину после окончания боевых действий.

Сергей Кислица обратился к Кингу: "Большое спасибо за вашу неизменную поддержку".

А в Минобороны на публикацию писателя ответили: "Полностью победить Зло, наверное, невозможно. Но мы не имеем права отказываться от борьбы".

Тем временем в МВД лаконично высказали реакцию на позицию Кинга, пожалуй, каждого украинца: "Спасибо, друг".

Как известно, Стивен Кинг неоднократно выражал свою поддержку Украине. Он высмеял попытки Кремля напугать украинцев вооруженным наступлением и отказался сотрудничать с российскими изданиями.

Он активно следит за ситуацией в нашей стране и успехами украинских бойцов на фронте. Так, в сентябре прошлого года "король ужасов" с восхищением прокомментировал контрнаступление ВСУ. Он отметил успехи наших защитников и сказал: "Слава Украине!"

Недавно Кинг также обратился к России от имени всего мира. Он буквально приказал стране-агрессору "убираться из Украины". Кроме того, самое главное желание писателя, которое он загадал на 2023 год, также связано с украинцами. Подробнее – в нашем материале.

Позже Кинг обратился к россиянам, назвав кровопролитную войну "бессмысленной". Он подчеркнул: Путину давно пора уйти в отставку, чтобы весь мир вздохнул с облегчением.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что писатель предложил провести поединок между главой украинского государства Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Он пошутил, что хотел бы посмотреть, как кремлевского вождя побьют.

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