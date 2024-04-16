Она сказала 'Да!' Спартак Суббота сделал предложение 24-летней девушке: как выглядит избранница скандального афериста

Скандальный "психотерапевт" Спартак Суббота, в прошлом известный как участник "Подкаст терапии" с Евгением Яновичем, сделал предложение своей избраннице и рассекретил ее имя. Блогер решил связать свою жизнь с 24-летней Елизаветой Комар.

Девушка, как заметно по ее Instagram, увлекается фотографированием и моделингом. О планах жениться они рассказали в stories.

Елизавета показала фото с кольцом и написала: "Да", а рядом оставила отметку своего жениха. Он это перерепостил, сообщая своим 150 тысячам подписчиков новость.

Никаких подробностей о романе 32-летнего "психолога" и украинки нет ни в СМИ, ни в их блогах. Однако можно предположить, что избранница Спартака Субботы приехала в столицу из Днепра, ведь в ее профиле есть много фото с геолокацией этого города, датированных разными годами.

С подписчиками девушка делилась, что очень любит фотографировать, а также кадрами своих тематических фотосессий в Киеве и Днепре. К слову, 14 апреля модель праздновала день рождения, поэтому, возможно, предложение руки и сердца от Субботы было приурочено к 24-летию или сделано на следующий день.

Блондинка следит за своей фигурой, занимается в спортзале, танцует, любит путешествовать по Украине и за границей. Минувшим летом, например, украинка отдыхала в Париже и Барселоне.

Напомним, весной 2023 года, когда шоу "Подкаст терапия" со Спартаком Субботой в роли эксперта было на пике популярности, украинцы заподозрили его во лжи. Как оказалось, он не учился в университете Богомольца, как утверждал ранее. Подробности читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что Суббота вернулся с новым проектом. YouTube-канал терапевта называется "Самое Время". Особенностью лекций является то, что они ведутся исключительно на русском языке.

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