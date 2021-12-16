"Схватил меня за ягодицы". Сотрудницы Tesla и SpaceX пожаловались на домогательства и вспомнили Илона Маска

Сотрудницы компаний Илона Маска Tesla и SpaceX заявили, что сталкивались с сексуальными домогательствами и сексизмом на работе. Более того, шесть работниц компании американского миллиардера по производству электромобилей подали на Tesla в суд. Многие считают, что харассмент является отображением поведения самого Маска, который не пресекал неподобающее инциденты.

Как пишет The Washington Post, истцы заявляют: якобы женщины терпят от начальства и коллег-мужчин дискриминацию, непристойные комментарии, нежелательные прикосновения и приставания. Некоторые из сотрудниц жаловались на такие условия, но ситуация не менялась.

Как утверждается, многие женщины приходят на работу в Tesla в мешковатой одежде. Некоторые прошли через депрессию и тревожные состояния, что в конечном итоге помешало им продвинуться по карьерной лестнице.

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Джессика Брукс – одна из подавших в суд на Tesla – рассказала, что она подверглась харассменту в первый же рабочий день. Начальник сказал подчиненным-мужчинам "присмотреться к новенькой" и она постоянно подвергалась нежелательному вниманию, пожаловалась Брукс.

В частности, сотрудники пялились на нее и свистели, отпускали непристойные комментарии. Американка сказала, что ей даже пришлось соорудить вокруг своего рабочего места стены из коробок. Позже она купила в комиссионном магазине фланелевые рубашки для работы – чтобы повязать вокруг талии и скрыть ягодицы.

Джессика уведомила об инцидентах отдел кадров Tesla, но компания лишь перевела ее в другую часть завода. Сейчас она находится в отпуске, связанном со стрессом.

Другая сотрудница Tesla – Джессика Барраза – заявила, что работала на заводе компании во Фримонте (штат Калифорния) в "кошмарных" условиях. Она утверждает, что там происходят "безудержные сексуальные домогательства".

При этом в части исков харассмент на работе связывают с поведением генерального директора Илона Маска.

"Он отпускал шутки про 69 или 420 (о секс-позе и употребление марихуаны, – ред.)… После этого технические специалисты становились еще хуже", – говорится в одной из жалоб.

Работницы компании, производящей космическую технику, утверждают: сексизма там очень много, но отдел кадров якобы не спешит защищать жертв домогательств.

Экс-инженер SpaceX Эшли Косак опубликовала эссе о токсичной рабочей среде. Она заявила, что один из стажеров неожиданно схватил ее за ягодицы, когда она мыла посуду.

Женщина утверждает, что после ее жалобы дело долгое время игнорировали и не передавали в отдел кадров. "Мне пришлось продолжать жить в общежитии с этим человеком", – пожаловалась она.

Косак добавила, что с подобными случаями сталкивается очень большое количество женщин, работающих в SpaceX. Мужчины обнимают их без разрешения, пялятся во время работы, отпускают пошлые шутки или комплименты.

"Они интерпретируют каждое общественное мероприятие, связанное с компанией, как возможность приударить за женщинами в офисе", – написала американка.

Ей пришлось уйти из компании Маска. По ее словам, корпоративная культура SpaceX "настолько дисфункциональна и находится в столь плачевном состоянии, что единственным выходом было увольнение". Теперь женщина работает в Apple.

"Я знаю, что SpaceX сейчас пытается совершенствоваться… Я действительно надеюсь, что не только женщины осознают, насколько широко распространена эта проблема, но и их коллеги-мужчины", – сказала Косак.

Коротко о знаменитости:

Илон Маск – 50-летний инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор и миллиардер. Основатель компаний SpaceX, PayPal, Tesla.

6 января 2021 года стал самым богатым человеком в мире, обогнав Джеффа Безоса.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Маск был признан журналом Time "Человеком года-2021". Издание отметило успехи компаний миллиардера SpaceX и Tesla, а также влияние Twitter-сообщений предпринимателя на мировые фондовые рынки.

После этого британское издание Financial Times также назвало изобретателя "Человеком года".