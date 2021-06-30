Создатель 'Орла и Решки' рассказал о причинах развода и признался, что у него сейчас новые отношения

Соавтор и режиссер тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников рассказал, что со своей супругой Еленой он развелся из-за работы. По его словам, они остались в хороших отношениях.

Как оказалось, пара очень хорошо разошлась, на данный момент является большими друзьями и бизнес-партнерами. Синельников отметил, что между ними нет никакой войны и у них растет шикарный сын. Об этом он рассказал в интервью Роману Дихтяру на YouTube-канале PERSONA (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Основная причина нашего развода – это "Орел и Решка". Ты очень сильно перенасыщаешься эмоциями, видишь так много, что невозможно остаться тем же человеком, которым ты зашел в этот проект. Если твоя вторая половина сидит здесь и ждет тебя прежнего, то… На "Решке" разводятся практически все. Мы с Леной вообще в принципе разошлись по проектам, ведущим – каждый начал самостоятельно развиваться. В определенный момент мы поняли, что больше друзья, чем пара", – признался создатель популярной программы.

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Кроме того, сейчас Синельников состоит в новых отношениях, но до второй свадьбы еще не дошло. По его словам, это закрытая тема, так как его возлюбленная не публичная личность.

Создатель шоу "Орел и Решка" подчеркнул, что его 9-летний сын Алексей живет на два дома, и к разводу родителей отнесся с пониманием.

"Он взрослый ребенок. Считаю, лучше пусть он живет в разведенной семье, но со счастливым отцом и счастливой матерью, чем в полноценной семье с несчастливыми родителями. У него два дома, в два раза больше подарков, он все понимает. Леша живет и у Лены, и у меня – нет такого, что кто-то проводит с ним больше времени, а кто-то меньше", – добавил режиссер.

К слову, Евгений и Елена Синельниковы познакомились, когда вместе учились в университете. Их отношения развивались стремительно: через три месяца после знакомства состоялось знакомство с родителями парня, а вскоре – и свадьба. После окончания учебы Синельниковы зарабатывали корпоративными видео и съемкой свадеб, а потом придумали идею тревел-шоу "Орел и Решка".

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