Бывший муж Гросу впервые прокомментировал их развод

Бывший муж украинской певицы Алины Гросу – московский бизнесмен Александр Комков – заявил, что их решение о разводе было обоюдным.

Мужчина отметил, что рассказать о причинах расставания с артисткой "в двух словах не получится" в том числе и потому, что эта тема – "личная". Такими подробностями он поделился в письменном комментарии передаче "Зірковий шлях", которая вышла на канале "Украина" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он также не стал скрывать, что после развода не поддерживает никаких связей с экс-возлюбленной.

"С Алиной не общаюсь, но желаю ей только лучшего и успехов в творчестве", – резюмировал он.

Напомним, что Алина Гросу и Александр Комков сыграли пышную свадьбу в Италии летом 2019 года. Но уже в декабре Комков предложил жене пожить отдельно. А позже и вовсе признался Алине, что хотел бы попробовать построить отношения с кем-то другим. В итоге пара развелась.

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