Создатель "Ералаша" Борис Грачевский попал в реанимацию с коронавирусом

Российский кинорежиссер, создатель "Ералаша" Борис Грачевский, ранее заразившийся коронавирусом, попал в реанимацию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу больницы №52 в Москве, куда был госпитализирован 71-летний режиссер. Подробности состояния Грачевского не уточняются.

"Он находится в реанимации, вся информация через родственников", – цитирует агентство своего собеседника.

71-летний Грачевский заболел коронавирусом неделю назад, сначала чувствовал себя хорошо и лечился дома. 28 декабря он сообщил, что был госпитализирован из-за ухудшения состояния.

"Я в больнице под масками, под кислородом, под капельницами, лечусь как следует", – рассказывал режиссер.

Борис Грачевский – это советский и российский кинорежиссер и сценарист, организатор кинопроизводства, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш".

Также он член Российской академии кинематографических искусств "Ника", заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии правительства РФ.

Грачевский является автором сборника юмористических изречений "Идиотизмы". А с 2017 года – член жюри детского КВН на телеканале "Карусель".

В 2018 году в телепередаче "Судьба человека" Грачевский рассказал, что ранее у него диагностировали рак кожи, причиной которого стала родинка. Ему сделали несколько операций, облучение и химиотерапию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Борис Грачевский женился на 31-летней актрисе и певице Екатерине Белоцерковской. В канун нового 2016 года мужчина преподнес своей избраннице кольцо с бриллиантом и попросил стать его женой.