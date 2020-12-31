Творець "Єралашу" Борис Грачевський потрапив у реанімацію з коронавірусом

Російський кінорежисер, творець "Єралашу" Борис Грачевський, який раніше заразився коронавірусом, потрапив у реанімацію.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на довідкову службу лікарні №52 в Москві, куди був госпіталізований 71-річний режисер. Подробиці стану Грачевського не уточнюються.

"Він перебуває в реанімації, вся інформація через родичів", – цитує агентство свого співрозмовника.

71-річний Грачевський захворів на коронавірус тиждень тому, спочатку почувався добре і лікувався вдома. 28 грудня він повідомив, що був госпіталізований через погіршення стану.

"Я в лікарні під масками, під киснем, під крапельницями, лікуюся як слід", – розповідав режисер.

Борис Грачевський – це радянський та російський кінорежисер й сценарист, організатор кіновиробництва, художній керівник дитячого кіножурналу "Єралаш".

Також він член Російської академії кінематографічних мистецтв "Ніка", заслужений діяч мистецтв РФ, лауреат премії уряду РФ.

Грачевський є автором збірки гумористичних висловів "Идиотизмы". А з 2017 року – член журі дитячого КВК на телеканалі "Карусель".

У 2018 році в телепередачі "Судьба человека" Грачевський розповів, що раніше в нього діагностували рак шкіри, причиною якого стала родимка. Йому зробили кілька операцій, опромінення та хімієтерапію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Борис Грачевський одружився з 31-річною акторкою та співачкою Катериною Білоцерківською. Напередодні нового 2016 року чоловік подарував своїй обраниці каблучку з діамантом і попросив стати його дружиною.