Создана из обломка ракеты: Зеленская надела особую брошь от харьковского ювелира. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская надела особую брошь на свое недавнее интервью. Украшение изготовил харьковский ювелир Станислав Дрокин и дал ему название "Незабудька".

Видео дня

Особенность броши в том, что она была сделана из обломка вражеской российской ракеты. Подробностями Станислав поделился на личной странице в Instagram.

Брошь изготовлена из титана и бронзы. На обломке российской ракеты, которую оккупанты направили на Харьков, ювелир разместил семь нежных незабудок голубого цвета. Основа напоминает ветвь. Все детали выполнены лично руками Станислава.

"Творческим замыслом является социально-культурный международный проект, который через произведения из коллекции "Незабудька" хранит память о событиях каждого дня войны россии против Украины: память о мужестве защитников, уничтоженном россиянами культурном, историческом, научном наследии и унесенных жизнях", – оставил в описании автор.

Также брошь является символ благодарности международной общественности за правовую, гуманитарную, медицинскую и военную помощь, которая способствует победе Украины.

Коллекция была основана Дрокиным во время полномасштабной войны в Харькове. Каждое произведение является уникальным, единственным в своем роде и хранит память о событиях конкретного дня войны, на который указывает индивидуальный номер.

Как известно, такое же украшение ювелир подарил первой леди США Джилл Байден.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Елена Зеленская впервые раскрыла, на кого учится их с президентом дочь Александра. По словам первой леди, специальность выбирали совместными усилиями, но финальный выбор 18-летняя девушка сделала сама.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!