Макияж не спасает: как выглядят звезды Голливуда вблизи. Фото

Многим людям кажется, что у звезд безупречная внешность. Конечно, голливудские красотки выбрасывают сумасшедшие деньги на уход за собой, пластические операции и используют только люксовую косметику.

Однако мало кто видел фото знаменитостей вблизи и без фотошопа. Крупным планом их лицо даже с профессиональным макияжем выглядит неидеально. OBOZREVATEL сравнил фото звезд с фотошопом и без.

Шарлиз Терон

Видео дня

Актриса Шарлиз Терон в 46 лет выглядит молодо, однако часто "грешит" с фотошопом. Звезда ухаживает за собой, однако вблизи ее кожа выглядит не так идеально, как в Instagram. Без ретуши заметны мимические морщины вокруг глаз, а также возрастные изменения на щеках.

Рианна

У певицы Рианны кожу подверженная к жирности, поэтому визажисты наносят много пудры перед выходом на красную дорожку. Однако на фото крупным планом заметен каждый недостаток: жирный блеск и постакне. В соцсетях звезда пользуется фотошопом и всегда выглядит идеально.

Николь Кидман

54-летняя актриса Николь Кидман тщательно скрывает недостатки в соцсетях, однако на светских мероприятиях фотографы ее часто снимают крупным планом. На фото заметны морщины, но актриса не закалывает свое лицо ботоксом и принимает все возрастные изменения.

Ким Кардашьян

41-летнюю светскую львицу Ким Кардашьян часто обвиняют в чрезмерном использовании фотошопа. На фото ее кожа всегда смотрится идеально благодаря матовой косметике. Однако матовый тональный крем подчеркивает все недостатки, "западает" в поры и мелкие морщинки.

Крис Дженнер

Бизнесвумен Крис Дженнер следует всем современным трендам и на фото хочет выглядеть моложе, поэтому пользуется фотошопом. На фотографиях крупным планом без ретуши видны все морщинки 66-летней звезды.

Гвен Стефани

Певица Гвен Стефани в 52 года выглядит очень молодо, однако макияж ей часто делают неудачно. Визажисты используют слишком много тонального крема, пудры и пышных накладных ресниц. Поэтому ее лицо выглядит безжизненным. На фото в сети Стефани кажется на 30 лет моложе.

Карди Би

Рэпер Карди Би в соцсетях демонстрирует идеальный ровный тон кожи, однако в жизни лицо звезды выглядит по-другому. Визажисты наносят несколько слоев тонального крема и консиллера, который собирается в носогубных складках и под подбородком из-за активной мимики. Такой макияж старит певицу.

Раньше OBOZREVATEL показывал:

5 самых распространенных ошибок в зимнем макияже. В холодное время года следует уделять больше внимания домашнему уходу.