Астафьева, Леди Гага, Каменских и другие. 10 звезд, которые выглядят безупречно без макияжа

Украинские и мировые звезды пользуются услугами только профессиональных стилистов, которые с помощью грима совершают чудеса. Без макияжа некоторых знаменитостей не узнать, и в жизни кажется, что это другие люди.

Однако кроме косметики, звездные красотки тратят тысячи долларов на инъекции красоты и уходные процедуры, чтобы без тонального крема и теней быть привлекательными. OBOZREVATEL сравнил фото селебрити, которые с макияжем и без выглядят одинаково красиво.

Ольга Сумская – 55 лет

Видео дня

Украинская актриса Ольга Сумская в 55 лет выглядит невероятно молодо и натурально без макияжа. Знаменитость часто публикует фото без грима, и ее поклонники не жалеют комплиментов. Звезда обладает светлыми длинными волосами. Такая прическа и ухоженная кожа отнимают 20 лет от цифры в паспорте.

Сальма Хайек – 55 лет

Актриса Сальма Хайек любит путешествовать и во время отдыха у океана публикует фото без мейка. Звезда удивляет природной красотой и ухоженностью. Хайек выступает против дискриминации по возрасту, она не стесняется в 55 лет показывать седину, лицо без косметики и фигуру в бикини.

Дженнифер Энистон – 52 года

Голливудская актриса Дженнифер Энистон периодически делится с поклонниками селфи без макияжа и укладки. При этом и без труда стилистов она выглядит привлекательно, отмечают ее фоловеры. За несколько часов они оставляют под фото десятки тысяч комментариев, где называют Энистон королевой, красавицей и лучшей женщиной в мире.

Энн Хэтэуей – 39 лет

Актриса Энн Хэтэуэй в 39 лет не прибегала к пластической антивозрастной хирургии, поэтому до сих пор выглядит очень естественно. Природные пухлые губы звезды кино, большие выразительные глаза и гладкая безупречная кожа всегда были предметом зависти многих голливудских селебрити.

Скарлетт Йоханссон – 37 лет

Актриса Скарлетт Йоханссон до сих пор в кино играет роли юных девушек и наносит минимум макияжа на съемки. Нередко звезда публикует фото без грима, где она занимается спортом или отдыхает. Поклонники удивляются молодости 37-летней актрисы, они признают, что без макияжа она выглядит как молодая девушка.

Тина Кароль – 37 лет

Украинская певица Тина Кароль также не терпит никаких возрастных изменений. Звезда обожает фотографироваться с поклонниками без макияжа. У Тины идеальная кожа и нет даже мимических морщин. На сцену исполнительница не любит слишком ярко краситься, главная деталь в ее образе – красная помада.

Оля Полякова – 38 лет

Певица Оля Полякова в шоу "Взрослые девочки" заявила, что тратит 200 долларов на один макияж. В качестве эксперимента она смыла косметику, чтобы показать свое лицо натуральным. Однако оказалось, что звезда выглядит очень естественно и привлекательно без грима.

Даша Астафьева – 36 лет

Фотомодель и певица Даша Астафьева обожает публиковать в Instagram обнаженные фото без макияжа и фотошопа. У украинской звезды есть природные веснушки, которыми она гордится и не корректирует. Фанаты в восторге от натуральных фотографий звезды.

Леди Гага – 35 лет

Эпатажная певица Леди Гага на сцену выходит только с ярким гримом, поэтому поклонники думали, что без макияжа ее не узнают. Теперь звезда решила удивить публику совсем по-другому. В своем Instagram Гага поделилась селфи, где запечатлена в своем природном облике. Многочисленных поклонников она ошеломила такой откровенностью, фанаты выразили настоящее восхищение натуральной красотой.

Настя Каменских – 34 года

Украинская певица Настя Каменских часто ведет блог в Instagram и Tik Tok без макияжа. В интервью звезда заявляла, что полюбила свои мимические морщинки и считает их сексуальными, поэтому не собирается их убирать с помощью пластики или прятать под тонами грима.

Ранее OBOZREVATEL писал: