Не спасет даже макияж. 10 причесок, которые делают вас старше

Прическа – визитка каждой девушки. Она может как скорректировать овал лица, скрыть широкие скулы или подчеркнуть шею, так и добавить лишние килограммы, а иногда даже годы. С возрастом следует намного тщательнее выбирать цвет волос и стрижку, ведь неудачное решение не спасет даже яркий макияж.

Эксперты издания Cosmopolitan подобрали 10 неудачных манипуляций с прядями, которых рекомендуют избегать зрелым женщинам. Несмотря на тренды, не все модные прически подходят красоткам после 45 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Слишком коротко

Стрижка "под мальчика" очень популярна среди женщин, у которых не хватает времени ухаживать за длинными прядями, или страдающих от выпадения волос. Однако специалисты утверждают, что такая прическа выглядит стильно исключительно на юных девушках, которым нет смысла прятать возрастные изменения на лице.

Видео дня

Слишком длинные

Длинные локоны, достигающие низа спины, также неудачное решение для желающих скрыть несколько лет. Существует мнение, что пожилые женщины с длинными волосами выглядят как колдуньи, поэтому стилисты рекомендуют выбирать длину не ниже середины спины.

Черные волосы

Насыщенный черный оттенок – любимец красавиц, которые пытаются скрыть седину, однако специалисты отмечают, что на таком фоне белые волоски будут заметнее, чем на каштановом или теплом цвете.

Черные волосы после 35-40 лет старят, делают лицо землянисто-серыми, подчеркивают морщинки и синяки под глазами.

Красные или фиолетовые оттенки

Мало того, что такая покраска выглядит старомодно, еще и цвет лица с ней приобретает желтоватый подтон. Кроме того, такие яркие оттенки на дамах в возрасте выглядят как отчаянная попытка создать молодежный образ.

Выбеленные волосы

Платиновый блонд подчеркивает черты лица, поэтому даже самый маленький возрастной признак начинает бросаться в глаза. К тому же локоны выглядят сожженными, что также прибавляет возраст. Эксперты советуют выбрать теплые оттенки, которые не будут портить качество волос.

Избыток лака

С возрастом прическа должна быть более объемной – иначе есть риск казаться старше. "Слепленные" волосы, которые даже ветер не способен испортить, автоматически добавляют лишних лет.

Седина

Речь идет не о естественной седине, а об искусственной покраске. Трендмейкеры пытаются навязать, что платиново-белые волосы – новый хит, однако он работает только на юных девушках.

Гиперобъем

Если прическа выглядит "сбитой" за счет начеса или использования специальных средств, это всегда кажется неестественно и прибавляет лет. Создается иллюзия, что пытались замаскировать поредевшие волосы.

Каре "шапочка"

Мода на подобную стрижку осталась в 1980-х, а сегодня она выглядит так, будто зрелая женщина изо всех сил пытается выглядеть подростком. Густую челку и объем у макушки лучше оставить молодым девушкам.

"Бублик" на макушке

Стилисты категорически не рекомендуют подкладывать что-нибудь под "зализанный" пучок. Такая прическа была модной много лет назад, но сейчас выглядит неактуально.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об уникальном случае, когда парикмахер за один сеанс помог клиенту "сбросить" 20 лет, сменив его прическу. Фото до и после можно посмотреть здесь.