Состоится финал шоу 'Маска': что ожидать от последнего выпуска

В субботу, 10 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится грандиозный финал популярного шоу "Маска". Трое сильнейших героев сразятся за победу в проекте и покажут свои лица.

Романтичный Дракон, величественное Солнце и мужественный Носорог – именно эти участники завоевали право сразиться в финале. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе канала "Украина" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Каждый из них на протяжении трех месяцев поражал своими талантами, показывал невероятные выступления и запутывал звездных детективов и зрителей.

"Я убежден, что в эту субботу все украинские зрители будут прикованы к экранам телевизоров, ведь это финал самого популярного и непредсказуемого шоу "Маска" на канале "Украина". Одиннадцать недель бескомпромиссной и ожесточенной борьбы между нашими фантастическими масками и наконец зрители увидят развязку – гранд-финал феерического проекта "Маска", – комментирует ведущий Остапчук.

Над впечатляющими номерами работали четыре топовых украинских режиссера-постановщика – Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман. За это время они создали 76 номеров.

Музыкальный продюсер проекта Сергей Грачев вместе с артистами подготовил 76 хитов мирового шоу-бизнеса. Ведущий Владимир Остапчук примерил 10 образов из кинематографа, а в гранд-финале гипершоу он удивит новым перевоплощением и продемонстрирует свои вокальные умения.

Специально для шоу дизайнеры Леся Патока и Назар Дидык создали 22 героя. "Оживили" их самые яркие украинские звезды. Так, под маской киберпанка Буйвола скрывался Олег Винник, который впоследствии присоединился к команде звездных детективов и вместе с Настей Каменских, Андреем Данилко, Олей Поляковой и DZIDZIO разгадывал участников.

В каждом эфире зрители снимали маску с одного героя. Так, украинцы узнали, что в образе приветливой Крапанки пряталась кинорежиссер Оксана Байрак, кокетливой Лисицы – хореограф Алена Шоптенко, роскошной Павы – певица Ирина Федишин, а зажигательной Козы – психолог Наталья Холоденко.

В костюме легендарного Льва выступал певец Александр Пономарев, обольстительной Розы – певица и актриса Алина Гросу, магического Мольфара – телеведущий Павел Костицын, веселого Буряка – музыкант Дмитрий Каднай, а эпатажного Сома – продюсер Иракли Макацария.

За шаг до финала раскрыли личности трогательного Жабеня, которым был актер и юморист Евгений Сморыгин, эффектной Бабки, в образе которой скрывалась певица Анастасия Приходько, и невероятно милого Циклопа, в котором маскировалась певица Michelle Andrade.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анастасия Приходько рассказала о своих открытиях в грандиозном шоу "Маска". Она призналась в том, было ли ей сложно экспериментировать с голосом.