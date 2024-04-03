Соня Морозюк просилась на интервью, а Ольга Фреймут хотела много денег: ведущая Алина Доротюк назвала самую зашкварную звезду

Известная украинская ведущая и интервьюер Алина Доротюк, которая пообщалась со многими звездами отечественного шоубиза, поделилась закулисьем работы с медийными лицами и условиями, которые они ставят. Бонусом она также назвала самого зашкварного, по своему мнению, артиста, чья деятельность в период полномасштабной войны с Россией вызывает у украинцев много вопросов.

Хотя для зрителей эти нюансы остаются нераскрытыми, некоторые звезды соглашаются на интервью только за немалый гонорар. Об этом ведущая рассказала в разговоре с "Люкс ФМ".

Среди артисток, которые искали финансовое обогащение через откровенный разговор до полномасштабного вторжения: певица Санта Димопулос и ведущая Ольга Фреймут.

"Менеджер Санты Димопулос просил 5000 евро за час интервью. Я знаю, что Оля Фреймут просила у нашего канального гостевого тоже. Не помню, какая сумма, но там вообще за 40 минут интервью измерялось. Сумма была такая приличная", – вспомнила Алина Доротюк.

По словам интервьюера, с началом великой войны позиция знаменитостей изменилась, и финансовый вопрос уже стоит не так остро. Мол, артисты сейчас делают акцент на донаты армии, как и немедийные украинцы, поэтому о гонорарах обычно речь не идет.

Вспоминая, кого Алина Доротюк сознательно не захотела записывать, она назвала "художницу смыслов" Соню Морозюк, которая в начале года попала в коррупционный скандал и разорвала помолвку с подозреваемым в отмывании денег на ВСУ Романом Гринкевичем. Ведущая рассказала, что художница просилась на интервью еще до скандала, но ее персона показалась автору YouTube-канала неинтересной.

Самым зашкваренным артистом в отечественном шоубизе Доротюк считает Алексея Потапенко.

"Все, что он делает, и все, что он транслирует в последнее время в своих социальных сетях, для меня – кринж. Я не понимаю, почему нельзя прийти на интервью и объяснить, что с ним происходит", – сказала ведущая.

Ранее OBOZ.UA писал, что одна из звезд Доротюк могла разрушить свою карьеру и брак, если бы случайно озвученная ею перед камерой информация попала в эфир.

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