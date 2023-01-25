Слепаков спел ''Ванюше'' колыбельную о войне в Украине: пропагандисты требуют лишить его российского гражданства

Российского юмориста Семена Слепакова требуют лишить гражданства из-за сатирической колыбельной, посвященной бесславно погибшим на войне оккупантам. Артист буквально вложил в строчки песни всю пропаганду, которая ежедневно звучит с телеэкранов РФ, но россияне его за это осудили.

Видео дня

В частности, сенатор РФ Константин Долгов впал в истерику и решил запретить давно переехавшую в Израиль комику выступать в России. Об этом сообщили промагандистские СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Накануне Слепаков опубликовал 3-минутное видео, где играет на гитаре и поет от имени матери погибшего солдата РФ. По сюжету она рассказывает 3-летнему малышу о двух его братьях – "предателе" и "герое".

Лирическая героиня рассказывает ребенку, что "укронацисты" для него – самые страшные враги и их нужно бояться. Средний сын, по ее словам, не послушал родителей и уехал в Европу, где "молится Сатане".

"А твой средний брат стал, Ванюша, предателем,

Боже, его грешного спаси и прости!

Не послушал, Вань, ни отца он, ни матери

И специалистом стал каких-то айти", – говорится во втором куплете.

О бесславно погибшем на войне старшем сыне, служившем по контракту, мать спела в конце.

"А теперь героем воротился обратно,

Целых девять месяцев страну защищал.

Скоро мы ему установим оградку

И красивый памятник – мэр обещал.

Бою-бай, бою-бай,

Все враги подохнут, а мы попадем в рай", – спел Слепаков.

В конце он подытожил, что лирическая героиня, "может и плохая мама, но зато великая страна", жертвующая людьми ради имперских целей.

За сутки ролик юмориста посмотрели почти 150 тысяч раз, поэтому российские пропагандисты вызверились на согражданина. У него хотят отобрать гражданство и запретить выступать в России, а в комментариях "патриоты" стали бросаться оскорблениями и проклятиями в адрес Слепакова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Семен Слепаков, 1 марта призвавший прекратить войну в Украине, потролил в своей новой песне президента РФ Владимира Путина за его готовность применить ядерное оружие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!