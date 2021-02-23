Соломия Витвицкая показалась в шикарном образе с глубоким декольте

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая предстала в смелом наряде, который выгодно подчеркнул фигуру.

На своей странице в Instagram она выложила фотографию, на которой позирует в длинном обтягивающем платье молочного цвета. На нем есть вырез до колена, а также наряд хорошо подчеркнул пышный бюст. Свой образ телеведущая дополнила длинными тонкими серьгами и коричневыми лодочками на маленьком каблуке. Она стоит прямо и уверенно смотрит в кадр (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Эффектное платье знаменитость выбрала специально для особенного вечера – презентации книги "Harcourt.Натхнення". На мероприятии было много других украинских звезд, которые тоже наслаждались приятной атмосферой вечера.

Напомним, что несколько недель тому назад Соломия Витвицкая шокировала новостью о разводе с мужем. Вместе с Владом Кочатковым они прожили восемь лет. Несмотря на разрыв, телеведущая заявила, что хочет остаться с бывшим супругом хорошими друзьями, которые всегда готовы прийти друг другу на помощь.

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