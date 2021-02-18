Известная телеведущая покорила украинцев эффектным нарядом с обнаженными плечами. Фото

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая показала красивый наряд.

На своей странице в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в пышном красном платье. Свой образ знаменитость дополнила аккуратной подвеской на шее и легким макияжем. Она уверенно смотрит в кадр, на лице сияющая улыбка, волосы распущены и падают на обнаженные плечи (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Соскучились по красивым мероприятиям и теплым встречам? Готовимся к презентации книги "Harcourt.Натхнення". Выбираем платье для этого особенного вечера", – подписала публикацию Соломия.

Отметим, что недавно телеведущая шокировала новостью о разводе с мужем. Вместе с Владом Кочатковым она была на протяжении восьми лет. Но несмотря на разрыв, Соломицкая заявила, что хочет остаться с бывшим супругом хорошими друзьями, которые всегда готовы прийти друг другу на помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Дженнифер Энистон позировала в стильном деловом образе в свои 52. Она предстала в черном брючном костюме. Волосы у нее распущены и красиво уложены, на лице легкий макияж.