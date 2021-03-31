Солисты 5'nizza откровенно рассказали, почему произошел раскол в группе

Украинский музыкант Андрей Запорожец рассказал, что группа 5'nizza в 2007 году распалась из-за того, что он предложил своему коллеге Сергею Бабкину добавить в коллектив еще несколько инструментов.

По словам самого Бабкина, он начал замечать за собой свою ненадобность. Об этом артист заявил в интервью программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После раскола группы Запорожец и Бабкин начали заниматься сольной карьерой и даже не думали воссоединяться, но все же снова вернуть легендарный дуэт на сцену решили концертные директора мужчин.

В результате после 12 лет паузы группа 5'nizza выпустила третий и последний альбом. По словам знаменитостей, на данный момент они больше занимаются собственными проектами.

Бабкин рассказал о распаде группы 5'nizza Скриншот

Коротко о группе:

5'nizza – украинский музыкальный дуэт из города Харьков, исполняющий песни в стиле хип-хоп, регги и фанк, существовавший с 2000 по 2007 годы, а также с 2015 года.

За годы своего существования коллектив записал три полноформатных студийных альбома.

4 марта 2015 года группа объявила об объединении и анонсировала несколько концертов в России, Белоруссии, США и Украине.

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