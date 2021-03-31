Солисты 5'nizza откровенно рассказали, почему произошел раскол в группе
Украинский музыкант Андрей Запорожец рассказал, что группа 5'nizza в 2007 году распалась из-за того, что он предложил своему коллеге Сергею Бабкину добавить в коллектив еще несколько инструментов.
По словам самого Бабкина, он начал замечать за собой свою ненадобность. Об этом артист заявил в интервью программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
После раскола группы Запорожец и Бабкин начали заниматься сольной карьерой и даже не думали воссоединяться, но все же снова вернуть легендарный дуэт на сцену решили концертные директора мужчин.
В результате после 12 лет паузы группа 5'nizza выпустила третий и последний альбом. По словам знаменитостей, на данный момент они больше занимаются собственными проектами.
Коротко о группе:
5'nizza – украинский музыкальный дуэт из города Харьков, исполняющий песни в стиле хип-хоп, регги и фанк, существовавший с 2000 по 2007 годы, а также с 2015 года.
За годы своего существования коллектив записал три полноформатных студийных альбома.
4 марта 2015 года группа объявила об объединении и анонсировала несколько концертов в России, Белоруссии, США и Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее украинский музыкальный дуэт 5’nizza совместно с известной рэп-исполнительницей Alyona Alyona презентовали новый сингл. Песня называется "Все не то" и рассказывает слушателям о жизни обычных людей, которые ежедневно сталкиваются с трудностями.
Группа 5'nizza одним дублем исполнила композицию "Митя", снятую на острове Хортица в Запорожье. В ролике участники дуэта Сергей Бабкин и Андрей Запорожец выступают на фоне ДнепроГЭС.