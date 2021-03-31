Солісти 5'nizza відверто розповіли, чому стався розкол у гурті
Український музикант Андрій Запорожець розповів, що гурт 5'nizza у 2007 році розпався через те, що він запропонував своєму колезі Сергію Бабкіну додати в колектив ще кілька інструментів.
За словами самого Бабкіна, він почав помічати за собою свою непотрібність. Про це артист заявив в інтерв'ю програмі "ЖВЛ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Після розколу гурту Запорожець і Бабкін почали займатися сольною кар'єрою і навіть не думали возз'єднуватися, але все ж таки знову повернути легендарний дует на сцену вирішили концертні директори чоловіків.
У підсумку після 12 років паузи гурт 5'nizza випустив третій і останній альбом. За словами знаменитостей, зараз вони більше займаються власними проєктами.
Коротко про гурт:
5'nizza – український музичний дует із міста Харкова, який виконує пісні у стилі хіп-хоп, реггі та фанк, що існував з 2000 по 2007 роки, а також із 2015 року.
За роки свого існування колектив записав три повноформатні студійні альбоми.
4 березня 2015 року гурт оголосив про об'єднання і анонсував кілька концертів у Росії, Білорусії, США та Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше український музичний дует 5'nizza спільно з відомою реп-виконавицею Alyona Alyona презентували новий сингл. Пісня називається "Все не то" і розповідає слухачам про життя звичайних людей, які щодня стикаються з труднощами.
Гурт 5'nizza одним дублем виконав композицію "Митя", зняту на острові Хортиця в Запоріжжі. У ролику учасники дуету Сергій Бабкін та Андрій Запорожець виступають на тлі ДніпроГЕС.