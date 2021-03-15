Солистка The Hardkiss сменила стиль на ретро и поразила фанатов

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
7,2 т.
Юлия Санина показала яркий образ 80-х

Известная певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина предстала в ярком образе в стиле 80-х.

Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram. Так, знаменитость позировала с объемной кудрявой прической, выразительным макияжем глаз с использованием голубых теней и помадой темно-коричневого оттенка. Свой образ она дополнила массивными цепями на шее белого и серебристого цветов, стильным пиджаком и бежевой футболкой с минималистическим принтом (кадр можно посмотреть ниже).

"Привет из прошлого", – лаконично подписала снимок звезда.

Фанаты оценили смелое перевоплощение исполнительницы, поэтому в комментариях оставляют для нее много приятных слов:

"Образ бомба! Вы очень красивая!", "Стильно!", "Можно упасть в обморок, не выпустив из рук телефон?", "Кайф!", "Ракета!", "Какая красивая", "Голубая подводка просто пушка!", "Как мы скучали за такими преображениями…Образ шикарен!".

Юлия Санина похвасталась ярким образом из прошлого
Комментарии фанатов
Комментарии фанатов
Комментарии фанатов

Напомним, The Hardkiss – украинская рок-группа, которая была создана в 2011 году. Автором всех песен является лидер коллектива Юлия Санина и Валерий Бебко, который также выступает креативным продюсером The Hardkiss. Юлия замужем за Валерием, в ноябре 2015 года у пары родился сын Даня.

Как сообщал OBOZREVATEL, солистка The Hardkiss рассказала о главных пунктах райдера и допинге перед сценой. Юлия Санина заявила, что перед выходом любит побыть в одиночестве, а также ей не нравится, когда ее называют певицей.

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