Солистка The Hardkiss сменила стиль на ретро и поразила фанатов

Известная певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина предстала в ярком образе в стиле 80-х.

Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram. Так, знаменитость позировала с объемной кудрявой прической, выразительным макияжем глаз с использованием голубых теней и помадой темно-коричневого оттенка. Свой образ она дополнила массивными цепями на шее белого и серебристого цветов, стильным пиджаком и бежевой футболкой с минималистическим принтом (кадр можно посмотреть ниже).

"Привет из прошлого", – лаконично подписала снимок звезда.

Фанаты оценили смелое перевоплощение исполнительницы, поэтому в комментариях оставляют для нее много приятных слов:

"Образ бомба! Вы очень красивая!", "Стильно!", "Можно упасть в обморок, не выпустив из рук телефон?", "Кайф!", "Ракета!", "Какая красивая", "Голубая подводка просто пушка!", "Как мы скучали за такими преображениями…Образ шикарен!".

Напомним, The Hardkiss – украинская рок-группа, которая была создана в 2011 году. Автором всех песен является лидер коллектива Юлия Санина и Валерий Бебко, который также выступает креативным продюсером The Hardkiss. Юлия замужем за Валерием, в ноябре 2015 года у пары родился сын Даня.

Как сообщал OBOZREVATEL, солистка The Hardkiss рассказала о главных пунктах райдера и допинге перед сценой. Юлия Санина заявила, что перед выходом любит побыть в одиночестве, а также ей не нравится, когда ее называют певицей.