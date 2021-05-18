Солистка Go_A рассказала о строгих правилах участия в Евровидении-2021

Участники коллектива Go_A, которые в этом году будут представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2021, признались, что у всех музыкантов болят носы, ведь каждые 48 часов они сдают ПЦР-тесты на коронавирус. Это необходимо для соблюдения строгих карантинных требований, чтобы грандиозное мероприятие наконец-то состоялось в традиционном формате.

Такими откровениями поделилась солистка группы Екатерина Павленко в интервью изданию "Укринформ" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она также рассказала, что ранее прибывшие в Роттердам участники Евровидения, были обязаны каждые 48 часов делать экспресс-тесты на коронавирус. Однако теперь, когда в павильоне людей становится все больше, правила ужесточили. Теперь все раз в двое суток сдают ПЦР-тесты.

"Мы делаем тесты каждые 48 часов, но сегодня добавилось еще одно правило. Нам всем делают ПЦР-тесты, мы не можем дышать в трубочку. У нас уже во всех болят носы, ведь, когда из Украины уезжали, то нам делали тесты, и когда сюда прилетали, и теперь – каждые 48 часов. Поэтому такие бонусы в этом году нам достались", – поделилась исполнительница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа Go_A провела первую генеральную репетицию для полуфинала Евровидения-2021. Поклонники были в восторге от увиденного и желают коллективу хороших оценок и победы.