Не Италия: солистка Go_A назвала своего победителя на Евровидении

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко рассказала, что для нее победителем на Евровидении 2021 стал представитель Швейцарии Gjon's Tears. Она отметила, что хотят сделать совместную песню с этим артистом.

Об этом певица рассказала после прилета в Украину при общении с журналистами. Также Павленко опубликовала в Instagram фото с Gjon's Tears с подписью "My winner" ("Мой победитель").

Добавим, Gjon's Tears с песней Tout l'Univers занял третье место в финале Евровидения, набрав 435 баллов от зрителей и судей.

Также Павленко добавила, что за кулисами Евровидения они успели познакомиться и подружиться с другими участниками песенного конкурса. Так, они играли в настольный теннис и отдыхали вместе с итальянской группой Maneskin, которые стали победителями, а также сдружились с представительницей Австралии Montaigne.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская группа Go_A на международном песенном конкурсе Евровидение 2021 заняла пятое место. Коллектив покорил Европу песней SHUM и ярким номером. В результате он получил 364 балла. При этом Go_A стала второй по зрительскому голосованию на Евровидении 2021.

Также победители Евровидение 2021 группа Maneskin, которая представляла Италию с песней "Zitti E Buoni", прокомментировали выступление Go_A. Так, по словам артистов, они считают выступление представителей Украины лучшим на конкурсе.

23 мая группа Go_A вернулась с песенного конкурса Евровидения 2021. Артистов в аэропорту "Борисполь" встречали поклонники.