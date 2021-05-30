Солистка Go_A прокомментировала слухи о романе с лидером Mаneskin

Солистка украинской группы Go_A, которая заняла на Евровидении 2021 5-е место, Екатерина Павленко впервые рассказала, какие у нее отношения с победителем конкурса и лидером итальянской группы Mаneskin Дамиано Давидом. Звезда призналась, что по последним слухам, у нее нет романа с музыкантом.

Так, во время прямого эфира в Instagram Павленко призналась, что она в дружеских отношениях с Дамиано. По словам звезды, они общаются больше "как брат и сестра" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне кажется, что мы больше похожи на брата и сестру. А вообще-то он очень классный и харизматичный парень", – заявила Екатерина.

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Кроме того, украинская певица отметила, что они планируют творческое сотрудничество с группой Mаneskin, однако сейчас существуют некоторые преграды.

"Мы поговорили и не против сделать коллаборацию. Но кроме желания артистов, есть еще юридическая плоскость и надо это наладить. Мы же на одном лейбле, они на другом. В творческом плане мы готовы, а в юридическом очень много работы. Мы еще и в разных странах живем", – рассказывала в прямом эфире артистка.

К слову, в последнее время появилось много слухов о том, что между певцами Павленко и Дамиано возникли романтические чувства – за кулисами солист группы Mаneskin пытался выучить слова из песни "Шум", а также артисты сделали совместный снимок. Помимо того, во время пресс-конференции выступление группы Go_A на Евровидении Дамиано назвал самым лучшим.

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