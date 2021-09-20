Солист ТНМК Фагот признался, почему у него нет детей с Навроцкой

Лидер группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олег Фагот Михайлюта около 12 лет находится в отношениях с известным дизайнером Ольгой Навроцкой. По словам артиста, они не могут завести детей, так как есть проблемы по женскому здоровью.

Фагот ответил, что ему хочется еще детей, и они с Ольгой пытались это сделать. Об этом знаменитость рассказал во время прямого эфира шоу "Танці з зірками".

"Мне хочется еще детей, это прикольно. С Олей мы пытались, но пока не случилось, потому что есть банальные нюансы по женскому здоровью", – сказал певец.

Также исполнитель вспомнил рождение своего сына Никиты, который появился на свет в отношениях Фагота с журналисткой Анастасией.

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По словам артиста, он присутствовал на родах и перерезал пуповину. Сейчас знаменитость поддерживает сына финансово и ради него пришел на проект "Танці з зірками".

Коротко о знаменитости:

Олег Михайлюта (Фагот) – украинский музыкант и продюсер, вокалист группы ТНМК. Помимо музыкальной деятельности, озвучивал Джонни Деппа в украинском дубляже фильмов "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и "Пираты Карибского моря: На краю света". Занимался музыкальным оформлением тележурнала "Каламбур".

Стоит отметить, что у Фагота есть 10-летний сын Никита от предыдущих отношений. Когда артист познакомился с Навроцкой, он встречался с журналисткой по имени Настя. Несмотря на то, что девушка была от него беременна, музыкант разорвал эти отношения. Он не отрекся от ребенка и принимает активное участие в его воспитании.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Олег Фагот Михайлюта – стал одним из участников восьмого сезона шоу "Танці з зірками". Его партнершей оказалась танцовщица Екатерина Тришина, с которой у них когда-то был роман. На прошлом эфире они оказались за шаг до вылета.