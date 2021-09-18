Фагот об отношениях с партнершей по "Танцях з зірками": не нужно навешивать лишнего. Эксклюзивное интервью

Лидер группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олег Фагот Михайлюта – стал одним из участников восьмого сезона шоу "Танці з зірками". Его партнершей оказалась танцовщица Екатерина Тришина, с которой у них когда-то был роман. На прошлом эфире они оказались за шаг до вылета.

Об отношениях с Екатериной Тришиной сейчас, как к участию в шоу отнеслась его нынешняя избранница Ольга Навроцкая, о самых сложных моментах на шоу и кто для него главный конкурент на проекте – Олег Фагот Михайлюта рассказал в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL накануне третьего эфира.

– Поделитесь вашими впечатлениями об участии в шоу "Танці з зірками" – что стало самым сложным?

– Делать и учить что-то новое, нехарактерное тебе, очень непросто. Получается, что у меня все сложности в шоу "Танці з зірками" – это ежедневные многочасовые тренировки. Когда у меня что-то не получается, начинаю себя не любить. Но потом, когда все же выходит, принимаюсь любить себя вдвое больше. Поэтому это реально серьезный челлендж и опыт для меня.

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– Были ли у вас курьезные моменты во время репетиций или прямых эфиров проекта?

– Пока было два эфира, и бог миловал, танец я не забывал. Но понимаю, что включался непосредственно в танец уже в последний момент, то есть в эфире. Ибо на прогонах или во время репетиций мой танец был сырой. В первый и второй эфиры собирался с мыслями, но я думаю, мы "зажгли" паркет. Надеюсь, что с квикстепом в третьем эфире будет тоже все круто. Пока это самый тяжелый танец, который мне пришлось учить на проекте, но было очень интересно.

– Кого считаете главным конкурентом на шоу? С кем успели подружиться на проекте, а с кем дружба не сложилась?

– Мы со всеми так или иначе контактируем – в залах, на репетициях. У меня со всеми нормальные отношения, мы часто общаемся. Главным конкурентом на шоу считаю себя. Потому что научиться тому, что ты никогда не умел – это реально челлендж.

– Во втором эфире вы едва не покинули шоу. Как думаете, из-за чего ваша пара оказалась в зоне риска? Чем будете удивлять зрителей в следующем эфире?

– Не знаю, почему так произошло. Мне казалось что по танцам у нас был не самый слабый номер. Во время первого эфира мы очень хорошо станцевали, жюри даже нас похвалили, но поставили почему-то низкие оценки. Наверное, это была проверка для нас: выдержим ли мы и примем ли эту ситуацию. Очень было приятно, что наши поклонники спасли нашу пару и оставили в шоу на втором эфире. Готовясь к третьему эфиру, мы работаем еще больше.

– В "открытке" шоу вы рассказывали, что ранее уже танцевали с вашей партнершей, да и к тому же у вас были романтические отношения. Какие сейчас у вас отношения с Екатериной?

– У нас прекрасные отношения с Катей. То, что у нас давно были романтические отношения, влияет на меня так, что я не могу позволить себе сдаться – когда мы репетируем танец, она вкладывает в меня свое время и вдохновение. Если что-то не получается или даже когда очень жестко мы общаемся – это приводит только к лучшему результату. Она замечательный человек и мне повезло с такой партнершей.

– Ревнует ли ваша избранница (Ольга Навроцкая – Ред.) к партнерше по танцам?

– Моя девушка выше этих "желтых" сплетен. Она хорошо поддерживает меня и Катю. На нее не влияют все эти "желтые" интриги, которые пытаются повесить на нас, потому что у Кати все хорошо в личной жизни, и у нас с любимой тоже. Не нужно навешивать лишнего, а надо работать и идти к результату.

– Как Ольга отнеслась к вашему участию в "Танці з зірками" в целом? Дает ли она вам советы, критикует?

– Во время первого эфира даже пила "Корвалол", так волновалась за нас. Дает советы по костюмам для меня и платьям для Кати. Спасибо ей за это, я очень ценю.

Коротко о знаменитости:

Олег Фагот Михайлюта – украинский музыкант и продюсер, вокалист группы ТНМК. Помимо музыкальной деятельности, озвучивал Джонни Деппа в украинском дубляже фильмов "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и "Пираты Карибского моря: На краю света". Занимался музыкальным оформлением тележурнала "Каламбур".

Напомним:

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что гражданская жена Фагота Ольга Навроцкая призналась, почему у них нет детей. Она заявила, что рожать не спешит, аргументируя факт неподходящим уже возрастом.