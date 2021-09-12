Анастасия Оруджева покинула 'Танці з зірками': что произошло и кто ее заменил

Артистка "Женского квартала", юмористка Анастасия Оруджова прекратила участие в шоу "Танці з зірками" из-за травмы. Ее заменит Александра Машлятина – коллега и давняя подруга Анастасии.

На репетиции перед выступлением на паркете шоу "Танці з зірками", Оруджова порвалась связки. Она призналась, что увидела свое колено, которое неестественно смотрит в другую сторону.

Анастасии сделали МРТ, и по его результатам врачи не рекомендовали звезде танцевать в первом выпуске. Однако она все же выступила со своим партнёром.

"К сожалению, я в больнице, меня прооперировали. С коленом все оказалось гораздо хуже, чем мы думали, мне нужна была срочная операция. Моя реабилитация будет продолжаться более 8 месяцев, поэтому на этом мои танцы заканчиваются. Мое сердце разбито, но по правилам шоу меня может заменить другая участница", – сказала Анастасия.

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Заменить Оруджову вызвалась ее давняя подруга по "Лиге смеха" и "Женскому кварталу" Александра Машлятина. Вместе с Денисом Самсоном она станцевала венский вальс.

"Это было очень непросто, я знаю, как Настя мечтала об этом проекте. Но я готова", – отметила Александра.

К слову, из-за непредвиденных обстоятельств эта пара во втором эфире получила иммунитет.

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