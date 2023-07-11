Солист Pentatonix сыграл роскошную свадьбу со своим бойфрендом и поразил сеть зажигательным танцем жениха

Американский певец, один из лидирующих вокалистов знаменитой а капелла группы Pentatonix Скотт Хойинг поженился со своим бойфрендом, моделью Марком Манио после шести лет отношений. Пара устроила роскошную тайную церемонию 7 июля в Санта-Барбаре (Калифорния. США).

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Прошло торжество в кругу родных и близких. Рассказать поклонникам о свадьбе мужчины решили в эксклюзивном материале для People (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я чувствую, что весь наш жизненный опыт и наши выборы, взлеты и падения привели нас друг к другу, и это тот момент, когда люди, которых мы любим больше всего, видят, как мы совершаем действительно важный шаг", – поделился Хойинг с журналистами.

Свадьбу стилизовали в светлых тонах. Оба жениха были одеты в белые костюмы, однако певец выбрал удлиненный жакет, а его избранник – классический короткий. Ведущей мероприятия была певица Кристина Перри.

Зал, в котором проходило само празднование, также украсили большим количеством белоснежных цветов. Потолок завешали гирляндами, имитирующими звезды.

Одной из главных изюминок свадьбы стал сюрприз Хойинга своему уже официальному мужу. Исполнитель вместе с хореографами станцевал для любимого заранее подготовленный танец. Зажигательный номер впечатлил не только жениха, который с восторгом реагировал на такой неожиданный подарок от избранника, но и интернет-пользователей.

Видео с танцем стало вирусным в TikTok, а на странице Хойинга в Instagram не прекращается спам из восторженных комментариев от поклонников.

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