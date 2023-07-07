Рики Мартин объявил о разводе с мужем после шести лет брака: у них есть двое общих детей. Фото пары

Всемирно известный пуэрториканский поп-музыкант Рики Мартин разводится со своим мужем, шведско-сирийским художником Джованом Йосефом после шести лет брака. Они познакомились в 2015 году в соцсетях, в 2016-м – впервые объявили публике, что являются парой, а еще через два года признались, что узаконили свои отношения.

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О разводе Мартин и Йосеф эксклюзивно рассказали изданию People. Они признались, что пытались спасти брак, однако им не удалось.

"Некоторое время мы думали о том, чтобы изменить наши отношения, и после тщательного обсуждения решили расторгнуть наш брак с любовью, уважением и достоинством для наших детей – сохраняя и уважая то, что мы пережили как пара, все эти замечательные годы", – говорится в общем заявлении пары.

Эксы заверили, что планируют оставаться в теплых дружеских отношениях, дабы вместе воспитывать общих детей – дочь Люсию и сына Ренна, которые родился в 2018 и 2019 годах соответственно.

"Наше самое большое желание сейчас – продолжать иметь здоровую семейную динамику и отношения, основанные на мире и дружбе, чтобы продолжать совместное воспитание наших детей, сохраняя уважение и любовь, которые мы испытываем друг к другу", – добавили исполнитель и художник.

Отметим, что у 51-летнего Рики Мартина, помимо Люсии и Ренна, есть еще двое детей – близнецы Маттео и Валентино, которые родились в 2008 году от суррогатной матери. В журнале отметили, что певец продолжит воспитывать мальчиков как отец-одиночка.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинский писатель и музыкант Сергей Жадан официально развелся с супругой после 15-ти лет брака. У пары осталась совместная 10-летняя дочь Мария. Все это усилило слухи о романе Жадана с певицей Кристиной Соловий, которая младше его на 18 лет.

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