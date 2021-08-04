Солист Måneskin подражает Леонтьеву? В сети сравнили фото двух эпатажных певцов

В сети пользователи сравнили солиста группы Måneskin Давида Дамиано с известным российским исполнителем Валерием Леонтьевым. По мнению поклонников, знаменитость буквально копирует сценические образы советского певца.

Такое сходство обнаружила одна из фанаток группы Måneskin. Она поделилась соответствующими фото на сайте "Сообщество насИкомых" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Девушка разместила несколько коллажей, на которых показала Дамиано и Леонтьева почти в одинаковых костюмах. Стоит отметить, что на самом деле знаменитостей одевает популярный в Италии стилист Николо Чериони.

На некоторых кадрах видно, что у Дамиано и Леонтьева есть похожие рубашки со цветочным принтом, шляпы, а также откровенные костюмы с глубокими вырезами.

Видео дня

Коротко о знаменитостях:

Валерий Леонтьев – советский и российский певец, композитор и актер, народный артист РФ, заслуженный артист УССР. Лауреат премии Ленинского комсомола, многократный обладатель музыкальных премий World Music Awards, ZD Awards, "Овация", "Золотой граммофон".

Давид Дамиано – главный вокалист, фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, победившей на Евровидении-2021 с песней Zitti e buoni.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали архивный снимок, на котором показали, как солист итальянской рок-группы Måneskin 22-летний Давид Дамиано выглядел в школьном возрасте. Как оказалось, парень был бунтарем.