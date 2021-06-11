Солист Maneskin после подтверждения романа с итальянкой снялся в ЛГБТ-фотосессии

Победители Евровидения 2021 рок-группа Maneskin украсили обложку глянцевого журнала Vanity Fair Italia. Они снялись в поддержку ЛГБТ-сообщества и месяца прайда.

Об этом стало известно на странице в Instagram издания (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Фотографом съемки стала Нима Бенати. На кадрах солист Давид Дамиано, басистка Виктория Де Анджелис, барабанщик Итан Торкио и гитарист Томас Раджи позируют в вещах и аксессуарах от Gucci, Etro, Saint Laurent By Anthony Vaccarello, Cartier, Bvlgari и Christian Louboutin.

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Также Дамиано заявил, что осуждение женской сексуальности – "более свирепое, постоянное и унизительное".

"К примеру, если я много занимаюсь сексом – я крутой, а Вик – ш**ха. Там, где я показываю себя сильным, – я лидер, а Вик – стерва и заноза в з**нице. Как мужчина я имею привилегии, и осуждение, которому я могу подвергаться, несопоставимо с тем, что испытывает женщина. Комментарии о моей внешности сосредоточены только на внешности и не затрагивают мой профессионализм и компетентность. В то время как с женщинами все именно так", – отметил солист группы.

К слову, пользователи сети оценили новую фотосессию знаменитостей и оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Превосходно", "Обожаю", "Культовые!", "Почему так красиво? Я не могу", – пишут люди.

Коротко о знаменитостях:

Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

Группа получила известность после того, как заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году.

В конце того же года вышел первый сингл Måneskin – Chosen и мини-альбом с каверами, исполнявшимися на X Factor. В 2018 году выпустили италоязычный сингл Morirò da re, который стал большим хитом и альбом Il ballo della vita.

С тех пор Måneskin – одна из самых топовых групп в Италии. У самого популярного их клипа на песню Torna a casa около 110 миллионов просмотров на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, солист итальянской рок-группы Måneskin, победившей на конкурсе Евровидение 2021, 22-летний Давид Дамиано признался, что все-таки состоит в отношениях. Избранницей знаменитости стала модель Джорджия Солери.