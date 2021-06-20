Солист Maneskin показал себя с накрашенными губами в наряде БДСМ. Фото

Солист итальянской рок-группы Måneskin 22-летний Давид Дамиано поделился с поклонниками очередной фотосессией в стиле БДСМ. Звезда опубликовал черно-белые кадры в экстравагантном наряде.

Соответствующие кадры появился на странице Дамиано в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). На фото солист позировал в полупрозрачном наряде в сетку и в кожаных брюках. На шее у Дамиано был кожаный ремень в стиле БДСМ, который крепился на груди.

Эффектный образ 22-летний музыкант дополнил помадой на губах и нанес стайлинг, сделав эффект мокрых волос. Также на пальцах у звезды были кольца, а на ушах – длинные серьги.

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"Я люблю свою помаду", – подписал кадры Давид.

Коротко о знаменитостях:

Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

Группа стала известной после того, как заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году.

В конце того же года вышел первый сингл Måneskin – Chosen и мини-альбом с каверами, исполнявшимися на X-Factor. В 2018 году они выпустили италоязычный сингл Morirò da re и альбом Il ballo della vita.

С тех пор Måneskin – одна из самых топовых групп в Италии. У самого популярного их клипа на песню Torna a casa около 110 миллионов просмотров на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солист Måneskin вместе с группой снялся в фотосъемке в поддержку ЛГБТ-сообщества и месяца прайда. Коллектив украсил обложку журнала Vanity Fair Italia.