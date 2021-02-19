Солист группы DZIDZIO трогательно поздравил маму с днем рождения. Видео

Украинский певец, основатель и лидер группы DZIDZIO Михаил Хома поздравил маму с днем рождения, написав ей самые теплые слова.

На своей странице в Instagram он опубликовал соответствующее видео со своего концерта, на котором вышел на сцену с мамой. Хома в ярко-желтом наряде с микрофоном в руках, а рядом с ним идет мама в не менее броской одежде. На ней синяя футболка насыщенного цвета, черная бейсболка с логотипом популярной группы, очки для коррекции зрения (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"С днем рождения, самая родная моя мамочка! Спасибо вам за жизнь, и желаю, чтобы все ваши желания осуществились", – подписал публикацию 37-летний исполнитель.

Присоединились к поздравлениям и звездные коллеги артиста.

"Ура! Пусть будет счастлива!", "С днем рождения мамочку", "Мои поздравления", – пишут в комментариях звезды украинского шоу-бизнеса.

DZIDZIO – украинская поп-группа, созданная в 2009 году по инициативе популярного музыканта Андрея Кузьменка (Скрябина). Главным персонажем в ней выступает комический герой DZIDZIO, в которого и перевоплотился Михаил Хома.

Как сообщал OBOZREVATEL, DZIDZIO выпустил позитивный новогодний клип и повеселил поклонников. Он презентовал новую новогоднюю песню под названием "Зимова казка". Этой композицией артист решил поднять настроение своим поклонникам.