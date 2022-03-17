Солист балета Национальной оперы Дацишин погиб от ранений в результате обстрелов РФ

Украинский артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин погиб в результате обстрелов в Киеве. Ему было 43 года.

О смерти Дацишина сообщила его коллега и работница Киевской оперы Татьяна Боровик на своей странице в Facebook. Похороны и церемония прощания с артистом пройдут 18 марта на Байковом кладбище.

"26 февраля его обстреляли российские военные. Он получил тяжелое ранение и скончался в больнице", – написала подруга Дацишина Татьяна Боровик.

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Артем Дацишин был родом из Херсона. Он исполнял главные партии в спектаклях "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Жизель" и "Ромео и Джульетта". Артист гастролировал по Европе и США. Поклонники и друзья вспоминали, что его стиль танца обладал академической выразительностью, романтической приподнятостью и психологической глубиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в возрасте 67 лет погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Актриса снималась в фильмах "Завтра будет завтра", "Тайна "Святого Патрика"", а также сериалах "Дом с лилиями" и "Возвращение Мухтара".

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