Соколюк вместе с Настей из Уханя отправился на Занзибар. Фото и видео с отдыха
Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк отправился на отдых на остров Занзибар со своей возлюбленной Анастасией Зинченко.
Девушка активно делится на странице в Instagram фото и видео с отпуска. Кроме того, она рассказала о впечатлениях от местной экзотики (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, изначально Зинченко показала смонтированный ролик, на котором видно, как она оказалась на отдыхе на Занзибаре.
Девушка продолжает делиться снимками местного колорита, а также она показывает, как проводит время с Соколюком и чем они питаются.
Позже Зинченко рассказала, что в первый же день они с возлюбленным успели обгореть на солнце, хотя пара пользовалась защитными кремами.
Кроме того, Зинченко отметила, что на острове для нее настоящий фруктовый рай. По ее словам, сейчас нужно набраться витаминов и порадовать свой иммунитет.
Напомним, что между Соколюком и Зинченко завязался роман, когда мужчина в разгар пандемии COVID-19 помог девушке выбраться с китайского Уханя вместе с собачкой. Сейчас пара помолвлена.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в феврале Анастасия Зинченко, которая находилась в Ухане, получила отказ на эвакуацию вместе со своей собакой.
Посольство Украины в Китае пояснило, что девушку не взяли, так как уполномоченные органы КНР не одобрили документы животного для пересечения границы.
После этого президент Украины Владимир Зеленский связался с ней по телефону.
Через две недели после звонка Зеленского Зинченко так и не эвакуировали.
6 сентября стало известно, что Анастасия Зинченко встречается с главой Государственной миграционной службы Украины Максимом Соколюком, старшим на 20 лет.