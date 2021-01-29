София Стужук попала в скандал из-за домашних родов: блогершу обвинили в пропаганде

23 января в Ровно во время домашних родов умерла 34-летняя роженица. Это событие вызвало бурное обсуждение в сети, которое привело к тому, что многие пользователи начали обвинять в случившемся блогершу Софию Стужук.

Напомним, что знаменитость также рожала детей дома, и делилась своим опытом с поклонниками в Instagram. Из-за пропаганды домашних родов на нее и обрушился шквал негативных комментариев. В частности, Стужук назвали "дном" за то, что она высказывалась на эту тему, не имея медицинского образования (фото смотрите ниже).

После чего Стужук не сдержалась и в личных Instagram-сторис заявила, что не будет "терпеть буллинг" и "снимает с себя ответственность" за чужой выбор. София подчеркнула: то, что она показывает у себя в блоге – ее личное дело. Она добавила, что никого ни к каким действиям не призывала, а просто показывала свой личный опыт.

Блогерша также обвинила СМИ в попытке очернить ее имя, приписывая к подобным историям и публикую "недостоверную информацию".

Напомним, что 34-летняя роженица в Ривне умерла 23 января. Женщина три часа истекала кровью. Ребенок при этом выжил и находится под присмотром врачей. Домашние роды принимала "духовная акушерка" в мусульманской одежде. Как выяснилось, она также помогала рожать дома украинской блогерше Софии Стужук и российский певице Саше Зверевой.

Как сообщао OBOZREVATEL, экс-супруг популярного украинского блогера Софии Стужук Дмитрийумер от осложнений, вызванных коронавирусом.