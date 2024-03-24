София Ротару вернулась в сеть из-за внука, сбежавшего за границу: как выглядит сейчас 30-летний Анатолий Евдокименко

В субботу, 23 марта, скандальный внук известной украинской певицы Софии Ротару отметил день рождения. Анатолию Евдокименко, который после позорного бегства за границу строит музыкальную карьеру под неоднозначным псевдонимом SHMN, что читается как "Шаман", исполнилось 30 лет.

Юбилей внука заставил его звездную бабушку наконец-то напомнить о себе в сети. Как известно, Ротару почти не появляется в публичном и информационном пространстве и лишь изредка публикует немногословные InstaStories. Так случилось и в этот раз.

Народная артистка Украины обнародовала портрет Анатолия, на котором тот позирует в черной рубашке, проникновенно всматриваясь в объектив.

"Happy Birthday", – оставила праздничный стикер София Михайловна.

Между тем, сам "Шаман" также обнародовал свое юбилейное фото. Он показал черно-белый снимок, сделанный, по-видимому, в одном из заграничных ресторанов во время празднования. На нем Анатолий сидит перед тортом со свечой-фейерверком, загадывая желание. В качестве описания он оставил лаконичное "30".

Внук певицы очень редко делится своими новыми фото. На других его поздравлениях от других людей также можно увидеть, как выглядит сейчас Анатолий Евдокименко.

Напомним, в начале марта 2022 года на украинско-молдавской границе в городе Могилев была задержана группа мужчин, пытавшихся незаконно сбежать из Украины после полномасштабного вторжения России. Среди них были сын и внук знаменитой украинской певицы Софии Ротару – Руслан и Анатолий Евдокименко.

Ранее OBOZ.UA эксклюзивно рассказывал, кто все же помог "Шаману" сбежать из Украины и почему София Ротару избегает контактов с людьми. Информацию от инсайдера, приближенного к кругу звездной семьи, узнайте в нашем материале.

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