София Ротару показала свою маму, скончавшуюся в 1997 году

Знаменитая украинская певица София Ротару показала архивное фото своей матери Александры Ивановны, скончавшейся в 1997 году. Пост звезда приурочила ко дню рождения мамы 17 апреля. Ей исполнилось бы 104 года.

Едва ли не каждый год артистка таким образом публично вспоминает о самом родном человеке. Фото появилось в ее Instagram-stories.

"Помню, скучаю, люблю", – написала Ротару на русском языке.

На снимке Александра Ивановна позирует за столом возле вазы с красивым букетом цветов. Это фото Ротару и раньше показывала подписчикам.

Свою маму звезда очень любила и уважала. Артистка посвящала ей песни и щемящие посты. Александра Ивановна – мама Зинаиды, Софии, Лидии, Анатолия, Евгения и Аурики Ротару.

Многодетная мать скончалась 16 сентября 1997 года, когда ей было 77 лет. Перед семейной трагедией Ротару неоднократно отменяла выступления в гастрольном графике, юбилейные концерты и съемки.

К слову, этими же словами звезда почтила память своего покойного мужа Анатолия Евдокименко, которого нет уже 22 года. Сердце известного музыканта перестало биться после трех инсультов в октябре 2002 года, но Софья Михайловна продолжила его любить и беречь верность сквозь годы.

Как писал OBOZ.UA, в начале 2024 года, когда Россия раз атаковала гражданских украинцев своими ракетами, София Ротару поддержала молитвой пострадавших.

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